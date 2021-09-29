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Названы города России с самыми дешевыми билетами в октябре

Мария Каткова
1 час назад

Аналитики назвали города России, в которые продают самые бюджетные билеты в октябре. Об этом сообщает сервис дл планирования путешествий OneTwoTrip.

Названы города России с самыми дешевыми билетами в октябре
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По поисковым запросам эксперты определили самые популярные направления в России, а потом проанализировали средние минимальные цены на поездки и перелеты в эти города.

Сообщается, что чаше всего россияне смотрят билеты с вылетом из пяти городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и Екатеринбурга.

Из Москвы бюджетнее всего слетать в Краснодар, Уфу и Минеральные Воды, билет обойдется от тысячи рублей. Билеты до Анапы будут стоить от 1150 рублей, а в Сочи и Махачкалу можно слетать по цене от 1500 рублей. Самым дорогим направлением из Максы оказался Калининград. Билет туда обойдется в 1550 рублей.

Из Санкт-Петербурга дешевле всего летать в Москву, билет от 1000 рублей. Чуть дороже будет стоить Калуга (от 1580) и Воронеж (от 1610). Перелет в Калининград обойдется в 1780 рублей, а до Волгограда — от 1930.

Если вы собираетесь путешествовать на поезде из Москвы, то самым недорогим вариантом для этого будет Нижний Новгород. Билеты в этот город продаются по цене от 650 рублей. До Санкт-Петербурга можно доехать за 860. Билеты в Чебоксары и Белгород будут стоить чуть дороже 900 рублей. Поездка в Казань обойдется в тысячу рублей.

Из Санкт-Петербурга выгоднее всего ездить в Москву (от 800 рублей) и Нижний Новгород (от 1260 рублей). Дешевыми будут билеты в Брянск, Воронеж и Киров. Все они обойдутся в сумму от 1290 до 1750 рублей.

Тем временем билеты на поезд становятся дешевле, особенно на юг.

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