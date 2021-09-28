В России билеты на юг стали стоить дешевле плацкарта

«Аэрофлот» начал открыл продажу билетов на российский юг по цене билета на плацкарт. Так, рейсы из региональных аэропортов в Краснодар, Анапу, Геленджик можно приобрести по тарифам от 500 до 1500 руб. Об этом сообщают данные систем бронирования авиакомпании и онлайн-поисковиков билетов.

Билет без багажа по маршруту Казань – Краснодар можно было купить за 539 руб. А перелет из Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Самары в Анапу в конце сентября обошелся бы в 1500 руб.

Даже единственный российский лоукостер «Победа» в рамках осенней промоакции продает билеты дороже – за 999 - 1999 руб. Остальные крупные авиакомпании – Utair, Nordwind, «Уральские авиалинии», Smartavia, S7 – предлагали перелет по этим же направлениям в конце сентября за 2800 - 4300 руб. в одну сторону. С октября цены авиакомпаний повысятся до 5000 - 6000 руб. за билет.

По большинству из этих направлений в некурортный сезон нет прямого железнодорожного сообщения, поэтому маршрут приходится составлять сложный. Например, совмещать поезд и автобус. Билеты на такие поездки стоят от 3200 до 6400 руб.

У «Аэрофлота» сейчас одни из самых дешевых билетов из регионов на юг на осень, сообщил основатель сервиса Kupibilet.ru Сергей Пирожников.

«Цены на юг в сентябре – декабре закономерно снижаются из-за падения спроса. Люди переориентируются на горнолыжные курорты», – поясняет он.

Он также отметил, что средняя цена на рейсы «Аэрофлота» на юг хоть и снизилась по сравнению с летними ценами, но не до 1500 руб. Рейсы в Сочи подешевели на 10%., в Анапу – на 11%, в Краснодар – на 5%.