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В России билеты на юг стали стоить дешевле плацкарта

Даша Краснова
45 минут назад

«Аэрофлот» начал открыл продажу билетов на российский юг по цене билета на плацкарт. Так, рейсы из региональных аэропортов в Краснодар, Анапу, Геленджик можно приобрести по тарифам от 500 до 1500 руб. Об этом сообщают данные систем бронирования авиакомпании и онлайн-поисковиков билетов.

В России билеты на юг стали стоить дешевле плацкарта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Билет без багажа по маршруту Казань – Краснодар можно было купить за 539 руб. А перелет из Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Самары в Анапу в конце сентября обошелся бы в 1500 руб.

Даже единственный российский лоукостер «Победа» в рамках осенней промоакции продает билеты дороже – за 999 - 1999 руб. Остальные крупные авиакомпании – Utair, Nordwind, «Уральские авиалинии», Smartavia, S7 – предлагали перелет по этим же направлениям в конце сентября за 2800 - 4300 руб. в одну сторону. С октября цены авиакомпаний повысятся до 5000 - 6000 руб. за билет.

По большинству из этих направлений в некурортный сезон нет прямого железнодорожного сообщения, поэтому маршрут приходится составлять сложный. Например, совмещать поезд и автобус. Билеты на такие поездки стоят от 3200 до 6400 руб.

У «Аэрофлота» сейчас одни из самых дешевых билетов из регионов на юг на осень, сообщил основатель сервиса Kupibilet.ru Сергей Пирожников.

«Цены на юг в сентябре – декабре закономерно снижаются из-за падения спроса. Люди переориентируются на горнолыжные курорты», – поясняет он.

Он также отметил, что средняя цена на рейсы «Аэрофлота» на юг хоть и снизилась по сравнению с летними ценами, но не до 1500 руб. Рейсы в Сочи подешевели на 10%., в Анапу – на 11%, в Краснодар – на 5%.

До этого мы рассказывали, в каких городах России можно скрыться от холода прямо сейчас.

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