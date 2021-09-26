7 российских городов, где можно скрыться от холода в октябре

В октябре бархатный сезон заканчивается, однако необязательно выезжать из России, чтобы порадовать себя отдыхом. И пляжным в том числе! "Рамблер" расскажет, где можно скрыться от холодов прямо сейчас.

Курорты Черного моря

Здесь теплее, чем в северных регионах, поэтому в октябре погода может быть очень даже комфортной. Сезон завершается, поэтому в отелях и санаториях можно застать скидки. А еще в октябре поспевает новый урожай и молодое вино, так что можно воспользоваться этими знаниями и отправиться в гастротур.

Лучше всего ехать в те города, где есть горы. Например, Сочи защищен Кавказским хребтом от холодных северных ветров. Поэтому в октябре там можно застать настоящую золотую осень.

Осень в Геленджике – это также продолжение «бабьего лета». Город расположен в бухте, где нет промозглых ветров. До середины месяца стоит солнечная погода.

А в Анапе располагается бухта и даже в октябре вы даже сможете полежать на пляже, так как солнечными днями этого город наградили сполна. Осенью заканчивают цветение водоросли и вы сможете увидеть то, что не видел летом ни один турист, а именно чистое и прозрачное море.

Кавказские Минеральные Воды

Но далеко не всем нравится пляжный отдых. Куда важнее провести его с пользой для здоровья. По примеру русской аристократии можно объехать курорты Кавказских Минеральных Вод, попить лечебных настоек в Пятигорске и Кисловодске, в Ессентуках и Железноводске.

А еще там можно заняться хайкингом или просто прогуливаться, наслаждаясь пейзажами. Главная достопримечательность Минеральных Вод — это гора Змейка, здание железнодорожного вокзала, Терский конный завод и разнообразные памятники архитектуры.