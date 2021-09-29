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Назван самый популярный вид отдыха у туристов в 2021 году

Мария Каткова
2 часа назад

Об этом популярном виде отдыха туристы чаще всего делились в социальных сетях. Исследование провели эксперты платформы GlobalData Social Media Analytics (SMA). Они изучали посты в социальных сетях Twitter и Reddit. Исследование опубликовано в Travel Daily Media.

Назван самый популярный вид отдыха у туристов в 2021 году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В 2021 году самым популярным видом отдыха оказались походы. О них чаще говорили в социальных сетях: делились маршрутами, лайфхаками и информацией о подготовке. Туристы начали интересоваться походами, так как при таком виде отдыха можно избежать скопления туристов.

На втором месте оказались кемпинги. Наиболее популярные посты оказались с содержанием мест остановки, правил безопасности и впечатлениях от маршрута. С прошлого года популярность кемпинга возросла на 30%. Это объясняется недорогим видом отдыха.

Третье место занял вид отдыха, который, по мнению пользователей, оказался бюджетным и полезным для здоровья, а также безопасным во время пандемии COVID-19. Пользователи социальных сетей часто делились маршрутами, которые им нравятся больше всего, а также отмечали плюсы для экологии.

Последним в рейтинге обсуждения стала рыбалка. В социальных сетях обсуждали лучшие места для этого, снасти, экипировку и расходы на получение разрешения. Многие уверены, что рыболовство на постоянной основе в определенном регионе может стать причиной для появления новых рабочих мест.

Многие люди уже готовятся к холодам и заранее планируют свой отдых. Так россияне определили самые востребованные направления ноября.

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