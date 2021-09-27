Названы самые дешевые направления по России в октябре

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые бюджетные варианты поездок по России в октябре.

Чаще всего на этот месяц россияне ищут билеты с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи и Екатеринбурга.

Жители Москвы смогут долететь до Краснодара, Уфы и Минеральных вод за сумму от 1000 рублей. В 1050 рублей обойдется перелет до Санкт-Петербурга. Стоимость рейсов из Москвы в Анапу начинается от 1150 рублей, а в Сочи и Махачкалу — от 1500 рублей. Попасть в Калининград туристы смогут за 1550 рублей и более.

Петербуржцам дешевле всего полететь в октябре в Москву (от 1000 рублей), Калугу (1580 рублей) и Воронеж (1610 рублей). Рейсы в Калининград будет стоить от 1780 рублей, а до Волгограда — от 1930 рублей.

Самыми популярными городами для поездки на поезде в октябре стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Казань. Доехать из Москвы до Нижнего Новгорода можно за 650 рублей и более, до Санкт-Петербурга — за 860. Билет из Москвы до Казани обойдется в 1000 рублей.

Из Санкт-Петербурга выгоднее брать билеты на поезд до Москвы (от 880 рублей) и Нижнего Новгорода (от 1260 рублей). Из Сочи дешевле всего уехать в Краснодар. Билеты будут стоить от 540 рублей. А из Казани самой бюджетной поездкой оказалась Москва (от 1000 рублей) и Пермь (от 1050 рублей).