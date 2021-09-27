Названа главная ошибка туристов при сдаче багажа

Эксперты рассказали, в чем заключается главная ошибка путешественников, которые сдают багаж и помечают его. Ни в коем случае нельзя писать свой адрес на багажной бирке чемодана — это равноценно приглашению грабителей в пустующий дом, считают исследователи. На новость обратила внимание британская газета The Sun.

Не стоит оставлять не только свой адрес на чемоданной бирке, но и адреса друзей или родственников. Злоумышленники могут считать это как: "Дом по данному адресу пуст, приходите грабить". И даже если это не адрес человека, отправившегося в путешествие, а его близкого, неприятности могут не заставить себя ждать.

Ричард Клайв Роулендс, эксперт, который регулярно ездит на мероприятия и фестивали, отметил, что в аэропортах можно встретить призыв написать на бирке чемодана данные, которые могут помочь сотрудникам авиакомпаний отыскать владельца в случае утери багажа. На бирке в таком случае можно указать свой номер телефона и адрес электронной почты — этого вполне достаточно, считает он.

Еще один надежный способ пометить свой багаж — сфотографировать его и в графическом редакторе добавить необходимые контактные данные.

"Если вы когда-нибудь потеряете свой багаж, вы можете передать его службам поиска багажа по прибытии, и даже если они не говорят на вашем языке, у них есть все необходимое, чтобы найти ваши вещи".

Эксперты отмечают, что следует обязательно оставить хотя бы одну свою визитку в кармашке на чемодане.