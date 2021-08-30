Названы главные ошибки при сборе чемодана

Основательница проекта для планирования путешествий Just Packed Лидия Мансель назвала главные ошибки путешественников при сборе чемодана. Ее рекомендации опубликовал портал Travel & Leisure.

Часто туристы берут много ненужных вещей на случай "а вдруг пригодится". Первое, что стоит сделать, по мнению Мансель, составить список мест, которые планируются к посещению, и подобрать к каждому образ — от обуви до головного убора:

"Тогда у вас не будет искушения взять "те самые изумрудные туфли", которые, скорее всего, вы не наденете".

Эксперт посоветовала заранее составить список необходимых вещей и включить в него даже самые очевидные вещи: документы, зарядка, зубная щетка. Как правило, именно предметы первой необходимости чаще всего забывают путешественники.