Правила восхождения на Эльбрус ужесточат после гибели альпинистов

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков предложил ужесточить правила восхождения на Эльбрус после трагедии с гибелью альпинистов. Об этом он сообщил в своем Insragram-аккаунте по итогам совещания на базе Поисково-спасательной службы МЧС России.

Глава региона предложил разработать дополнительные ограничительные меры, в том числе законодательного характера, которые будут направлены на обеспечение безопасности туристов во время походов в горы. Коков поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений.

Также было предложено введение аттестацию фирм, которые занимаются организацией восхождений на горные вершины.

Напомним, что вечером 23 сентября группа из 19 альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Сотрудники МЧС вели поиски пропавших на высоте свыше пяти тысяч метров в условиях сильного снегопада, низкой температуры, плохой видимости и шквалистого ветра. Пять альпинистов в результате восхождения погибли. 14 человек спасли, из них 11 были госпитализированы с травмами и обморожением различной степени.

"Начался сильный шторм, исчезла видимость, как в кино. Я делаю вывод, что произошло резкое падение атмосферного давления. Одна девушка потеряла сознание. Ее доволокли до изгиба рельефа, пытались оживить, нашатырь давали. Но она умерла, не приходя в сознание. Это произошло примерно в 11 часов утра"

— рассказал о произошедшем гид Денис Алимов.