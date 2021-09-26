Помощник гида — о трагедии на Эльбрусе: "Это смертельный риск"

Помощник гида Таулан Кипкеев, который участвовал в печально известном восхождении на Эльбрус в разговоре с изданием "Известия" рассказал, что считает непозволительной ошибкой многих туристов, которым не терпится отправиться в горы.
Напомним, 23 сентября туристическая группа из 19 человек запросила помощь у МЧС. Люди попали в сильную непогоду при восхождении на Эльбрус. В это время они находились на высоте 5400 метров.
Пятеро человек погибли, 14 удалось эвакуировать живыми, среди них 11 человек получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Почти все пострадавшие пожаловались на гипоксию, переохлаждение, повышенную температуру и пребывали в шоковом состоянии.
Старший гид группы Денис Алимов отметил, что причиной трагедии на Эльбрусе стало резкое падение атмосферного давления.
А Таулан Кипкеев в разговоре с "Известиями" отметил, что считает отсутствие опыта в походах — главной ошибкой многих туристов.
"В этом году из-за карантина, из-за ковида очень много незамотивированных путешественников приезжает на Эльбрус: они слышат про это, им кажется, что это популярно и легко. На самом деле каждое восхождение — это смертельный риск. Большинство восхождений заканчивается успешно при большой доли везения и удачи. В этой ситуации все риски были оправданы, все гиды отработали четко",
— прокомментировал он ситуацию.
Также он отметил два сбоя, которые повлияли на дальнейшие действия. Помощник гида рассказал, что при подъеме у одной из участниц похода началась горная болезнь.
"И когда гид начал ее спускать, она умерла от переохлаждения на спуске. Мы потеряли гида и человека-участника. Он не мог нам потом помочь. Потом на спуске упал еще один человек. Он упал и сломал ногу. И гид был потерян для команды. И остался только один гид-лидер и я помощник. Все люди остались с нами. Мы предварительно начали вызывать МЧС".
Ранее сообщалось, что президент федерации воздухоплавательного спорта Хабаровского края Станислав Коровин перелетел Эльбрус на воздушном шаре за три часа.