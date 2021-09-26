Помощник гида — о трагедии на Эльбрусе: "Это смертельный риск"

"И когда гид начал ее спускать, она умерла от переохлаждения на спуске. Мы потеряли гида и человека-участника. Он не мог нам потом помочь. Потом на спуске упал еще один человек. Он упал и сломал ногу. И гид был потерян для команды. И остался только один гид-лидер и я помощник. Все люди остались с нами. Мы предварительно начали вызывать МЧС".