Россияне стали лидерами по турпотоку на Сейшелы

В период с января по сентябрь 2021 года Сейшельские острова посетили 19,6 тысячи российских туристов. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), это на 133% больше, чем за такой же период 2019 года.

Таким образом, россияне заняли первое место на въездном рынке на Сейшелы, обогнав иностранных путешественников.. Такие данные дает Национальное бюро статистики республики.

А второе место по количеству отдыхающих занимают ОАЭ. За первые восемь месяцев текущего года на Сейшелы приехали 16 тысяч туристов из этой страны.

На третьей позиции — Израиль, оттуда на Сейшелы прибыли 8,5 тысячи человек.

По данным аналитиков, отдых на Сейшелах чаще всего выбирают пары для того, чтобы провести медовый месяц или отдохнуть в тишине. Также туда едут и опытные путешественники от 30 лет, которые побывали во многих странах.

В настоящее время туры на Сейшельские острова продаются достаточно активно, а туристы уже начали бронировать туры на Новый год.

Напомним, с 1 апреля 2021 Россия внесла Сейшелы в список открытых для посещения стран и впервые организовала регулярное сообщение.