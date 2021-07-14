Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Россиянин, недовольный едой, прервал отпуск на Сейшелах

Елизавета Назарова
1 час назад
Россиянин покинул Сейшелы на два дня раньше времени из-за проблем с едой на островах. Об этом со ссылкой на путешественника сообщает портал "Тонкости туризма".
Россиянин, недовольный едой, прервал отпуск на Сейшелах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Он отметил, что еда на Сейшелах дорогая и не везде качественная. Например за ту же сумму обеда в московском ресторане можно получить что-то простое и невкусное.
"Главный недостаток Сейшел — качество еды: она дорогая и невкусная, к тому же большинство заведений не работают, расписанию от Google верить не стоит"
Турист пожаловался на скудный ассортимент магазинов. Крупных супермаркетов на островах нет, а небольшие работают с перебоями.
Из-за сложностей с едой мужчине пришлось улететь домой на два дня раньше. Однако он все равно остался доволен поездкой, так как впечатления и пляжи компенсировали все неудобства.
Новости путешествий,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители