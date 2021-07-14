Россиянин, недовольный едой, прервал отпуск на Сейшелах

Россиянин покинул Сейшелы на два дня раньше времени из-за проблем с едой на островах. Об этом со ссылкой на путешественника сообщает портал "Тонкости туризма".

Он отметил, что еда на Сейшелах дорогая и не везде качественная. Например за ту же сумму обеда в московском ресторане можно получить что-то простое и невкусное.

"Главный недостаток Сейшел — качество еды: она дорогая и невкусная, к тому же большинство заведений не работают, расписанию от Google верить не стоит"

Турист пожаловался на скудный ассортимент магазинов. Крупных супермаркетов на островах нет, а небольшие работают с перебоями.