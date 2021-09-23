Зачем россияне ищут билеты в Перу

Аналитики сервиса поездок и путешествий Tutu.ru сообщили, что россияне массово заинтересовались поиском билетов в Данию, Новую Зеландию и Перу. Авиасообщение с тремя странами возобновляется с 5 октября. Данные исследования поступили в редакцию Lenta.ru.

Резкий всплеск интереса к Дании, Новой Зеландии и Перу связан с открытием авиасообщения с этими тремя странами. На фоне новостей россияне стали искать билеты в Данию в три раза чаще, чем за последний месяц. Количество поисковых запросов на авиабилеты в Новую Зеландию выросли в шесть раз, в Перу — в два раза.

Однако подобная судьба не коснулась ЮАР и Джибути. С 5 октября эти страны также открывают авиасообщение для россиян, однако, как отмечают специалисты, «резкого всплеска не произошло».

Добраться до Перу российские туристы могут только с пересадками. Для въезда необходимо иметь отрицательный ПЦР тест сроком не более 72 часов. В ЮАР и Джибути также нет прямых рейсов, для въезда требуются те же документы. Дания принимает приезжих только с существенными основаниями для въезда: гражданство, наличие вида на жительство, учеба или работа. В Новую Зеландию въезд разрешен только резидентам или гражданам страны.