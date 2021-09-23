Закроют ли Турцию для россиян. Прогнозы экспертов

Эксперты оценили возможность закрытия границ с Турцией из-за высказываний президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Крыме.
Причиной для беспокойства стал комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он отметил, что Москва сожалеет о подобных высказываниях в виду подготовки к встрече двух президентов.
Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко призвал туристов отказаться от отдыха в Турции.
«Заявление господина Эрдогана для меня не является удивлением, хотя он бы мог себя и поумнее вести. Я в этой связи хочу обратиться к россиянам: турки нам не союзники. Я обращаюсь ко всем структурам, которые отвечают в нашей стране за отдых: сегодня надо создать всем максимальные условия, чтобы рекреационные возможности Крыма использовались в полной мере во благо здоровья наших граждан»», — прокомментировал Онищенко.
При этом политолог и руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева считает, что пойти на открытую конфронтацию с Кремлем Анкара вряд ли решится, так как Россия может «воспользоваться туристическим рычагом».
Наталья также отметила, что «турист турецкий – это не крымский турист», подчеркнув, что далеко не все решатся путешествовать по России в случае закрытия границ. Так как сервис на отечественных курортах все еще остается низким.
Жестче всех высказалась Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. По ее словам, «подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания» и «мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений».
Но директор саратовской туристической компании «Лагуна-тур» Дмитрий Анпилогов уверен, что на ближайшей встрече Эрдогана и Путина в Сочи конфликт удастся уладить и это не затронет российских туристов. Об этом он сообщил порталу TourDom.ru
«Уверен, что закрытия Турции не будет, Россия ведет предсказуемую политику. На встрече в Сочи наш президент найдет правильные доводы и слова».
Руководитель туристического агентства Guruturu Виктория Братухина поддержала коллегу. Она считает, что политика не должна препятствовать туристическому потоку.
"Заявление, которое озвучил Эрдоган, было сделано не первый раз. Ничего удивительного в этом нет. И говорить, что именно по этим мотивам будет закрытие, я не считаю нужным. Потому что всем будет понятно, что это политика. Политика и туризм не должны официально пересекаться. Туризм, с точки зрения нашего государства, — это безопасность граждан. Для закрытия нужно условие — потенциальная опасность граждан (заболевания, например). Таких предпосылок нет, поэтому я не думаю, что закрытие будет", — прокомментировала эксперт.