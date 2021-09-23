Закроют ли Турцию для россиян. Прогнозы экспертов

"Заявление, которое озвучил Эрдоган, было сделано не первый раз. Ничего удивительного в этом нет. И говорить, что именно по этим мотивам будет закрытие, я не считаю нужным. Потому что всем будет понятно, что это политика. Политика и туризм не должны официально пересекаться. Туризм, с точки зрения нашего государства, — это безопасность граждан. Для закрытия нужно условие — потенциальная опасность граждан (заболевания, например). Таких предпосылок нет, поэтому я не думаю, что закрытие будет", — прокомментировала эксперт.