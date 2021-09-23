Бронь — 70%: сколько стоит Сочи в октябре

Специалисты портала TourDom.ru рассказали, за сколько можно купить недельную семейную путевку в Сочи или Анапу в октябре. Минимальная стоимость семейного тура с проживанием в отеле обойдется в 72 тысячи рублей.

Эксперты портала рассчитали среднюю стоимость отдыха на курортах Сочи и Анапы в первых числах октября. Эти даты совпадают с первыми осенними каникулами в школах, где обучение проходит по триместрам, а именно — 4-10 октября.

Недельный тур для для двоих взрослых и ребенка по системе «все включено» в четырехзвездочном санатории под Анапой обойдется в 75 тысяч рублей. Если выбрать не санаторий, а четырехзвездочный отель, цены возрастет до 87 тысяч рублей. Дороже всего будет разместиться в гостинице пять звезд, номер «стандарт плюс» — 94 тысячи рублей.

Специалисты отмечают, что в Сочи на эти даты свободных мест практически нет. Согласно информации портала, с 8 по 15 октября на можно остановиться в четырехзвездочном отеле за 72 тысячи рублей, с 16 по 23 октября — за 86 тысяч рублей. Последние номера в санатории категории четыре звезды на конец сентября продаются за 90,7 тысячи рублей.

Эксперты портала отметили, что туристы активно интересуются турами на курорты Краснодарского края. По информации некоторых санаториев Сочи, на октябрь уже забронировано около 70% всех мест.

«По нашим данным, уровень загруженности санатория сейчас находится на уровне допандемийного 2019 года, а цены за это время выросли незначительно — на 7% », — отмечает специалист в комментариях порталу TourDom.ru.