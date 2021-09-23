Турция, Греция или Египет: куда лучше поехать осенью

Пандемия коронавируса повлияла на увеличение спроса на бюджетные направления для путешествий. «Рамблер» поговорил Натальей Шевцовой, генеральным директором федеральной сети туристических агентств «Хоттур» о том, куда будет выгоднее отправиться осенью – в Турцию, Грецию или Египет.

По мнению Шевцовой, самым удачным направлением по соотношению цена-качество будет Египет. Однако многие отказываются от поездки по причине высокой длительности полета. Так, среднее время полета от Москвы до Турции 3 часа, время полета до Египта – 4 часа 40 минут, из Москвы до Греции 3 часа 30 минут.

Видео дня

Эксперт пояснила, что лучше всего отдавать предпочтение организованным турам и бронировать их заранее. Так как самостоятельный маршрут может обернуться большими тратами. Питаться в ресторанах и арендовать машину будет дорого, а ограничивать себя в отпуске не хочет никто.

«Если вы организовываете самостоятельное путешествие, вам придется потратиться на перелет, гостиницу, найти транспорт, который может оказаться достаточно дорогим, питаться только в местных ресторанчиках и ограничивать себя в алкогольных напитках. Такое путешествие не просто неудобно. Оно зачастую может оказаться значительно дороже организованного тура, особенно если вы путешествуете впервые. Самые выгодные туры – отдых по системе все включено. Турпакет включает перелет, трансфер, проживание в гостинице, трехразовое питание, алкоголь и разнообразные развлечения. Туроператоры предлагают прямые чартерные перелеты в Анталию, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Крит, Афины – самые популярные курортные зоны Турции, Египта и Греции», - поясняет Наталья.

По данным «Хоттур», путевка в Египет до сих пор остается самой бюджетной. Стоимость тура по системе все включено начинает от 33 000 рублей. Цена средней путевка в Турцию начинается от 35 000 рублей, однако разнообразие отелей выше в Египте. Для Греции необходимо не меньше 65 000 рублей. Столько стоят путевки в отели уровня 3-4*. Соответственно, туры в Грецию примерно в два раза превышают по стоимости путевки в Турцию.

Также важно учитывать природные особенности разных стран. В Египте красное море, которое подходит для изучения подводного мира. Однако разнообразные морские гады и ядовитые растения в Египте встречаются тоже довольно часто. Также в Египте часто приходится заходить в море через пантон, а не по пологому песчаному пляжу, как в Турции.

В Греции пляжи состоят из мелкой гальки, их еще называют песчано-галечными пляжами. Найти пологий песчаный вход в море возможно будет только в Турции.

Не менее важно и то, какие ограничительные меры действуют в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции. За все время пандемии Турция показала себя гораздо более лояльной в плане условий въезда туристов.

«Чтобы поехать в Турцию, нужен только один из этих документов: ПЦР-тест, сертификат о прививке, документ о перенесенной болезни или результат антиген-теста. Также нужно заполнить онлайн-форму, чтобы получить HES-код.

С Грецией сложнее. Страна впускает россиян исключительно с ПЦР-тестом и онлайн-формой. Рейс должен быть прямым из России. По прилете всем, кроме вакцинированных и перенесших COVID-19, нужно сдать бесплатный антиген-тест. Если тест будет положительным, вас на 10 дней изолируют в выбранном отеле за счет правительства Греции.

Египет разрешает въезд в страну по предъявлению отрицательного результата ПЦР-теста или сертификата о прохождении вакцинации. Всем туристам необходимо заполнить форму медицинской декларации на борту самолета», - напоминает Наталья Шевцова.