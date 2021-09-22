Эксперт высказалась о закрытии Турции для россиян

Из-за высказываний президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Крыме туристы забеспокоились о возможном закрытии страны для россиян в ближайшее время. Мы спросили руководителя туристического агентства Guruturu Викторию Братухину, насколько это возможно.
"Заявление, которое озвучил Эрдоган, было сделано не первый раз. Ничего удивительного в этом нет. И говорить, что именно по этим мотивам будет закрытие, я не считаю нужным. Потому что всем будет понятно, что это политика. Политика и туризм не должны официально пересекаться. Туризм, с точки зрения нашего государства, — это безопасность граждан. Для закрытия нужно условие — потенциальная опасность граждан (заболевания, например). Таких предпосылок нет, поэтому я не думаю, что закрытие будет", — прокомментировала эксперт.
При этом бронирования, по ее словам, не останавливаются.
Если все-таки Турция станет недоступна для российских туристов, появится спрос на Египет и Карибы, однако курорты не готовы к большому наплыву отдыхающих. Как отметила Виктория Братухина, стоимость туров по этим направлениям достаточно высокая для среднестатистических россиян:
"За последние два года мы увидели, что страны могут резко "закрываться" и "открываться", и потому очень сложно знать, как будет точно. Мы живем в таком безумном времени, что случится может все, что угодно. И если мы все-таки столкнемся с закрытием, главной сложностью станет спрос, который вырастет на Египет и Карибские курорты. Спрос будет превышать предложение. Карибы довольно дорогие, отдых в Египте тоже недешевый, поэтому некоторым людям придется остаться без отпуска, например, на школьные каникулы. Если закрытие случится, это сильно ударит по кошельку среднего класса, который очень хочет отдохнуть".