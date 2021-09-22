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Эксперт высказалась о закрытии Турции для россиян

Анна Шутова
35 минут назад

Из-за высказываний президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Крыме туристы забеспокоились о возможном закрытии страны для россиян в ближайшее время. Мы спросили руководителя туристического агентства Guruturu Викторию Братухину, насколько это возможно.

Эксперт высказалась о закрытии Турции для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Заявление, которое озвучил Эрдоган, было сделано не первый раз. Ничего удивительного в этом нет. И говорить, что именно по этим мотивам будет закрытие, я не считаю нужным. Потому что всем будет понятно, что это политика. Политика и туризм не должны официально пересекаться. Туризм, с точки зрения нашего государства, — это безопасность граждан. Для закрытия нужно условие — потенциальная опасность граждан (заболевания, например). Таких предпосылок нет, поэтому я не думаю, что закрытие будет", — прокомментировала эксперт.

При этом бронирования, по ее словам, не останавливаются.

Если все-таки Турция станет недоступна для российских туристов, появится спрос на Египет и Карибы, однако курорты не готовы к большому наплыву отдыхающих. Как отметила Виктория Братухина, стоимость туров по этим направлениям достаточно высокая для среднестатистических россиян:

"За последние два года мы увидели, что страны могут резко "закрываться" и "открываться", и потому очень сложно знать, как будет точно. Мы живем в таком безумном времени, что случится может все, что угодно. И если мы все-таки столкнемся с закрытием, главной сложностью станет спрос, который вырастет на Египет и Карибские курорты. Спрос будет превышать предложение. Карибы довольно дорогие, отдых в Египте тоже недешевый, поэтому некоторым людям придется остаться без отпуска, например, на школьные каникулы. Если закрытие случится, это сильно ударит по кошельку среднего класса, который очень хочет отдохнуть".

Ранее эксперты сравнили цены на отдых в Египте и Турции.

Новости путешествий,Реджеп Эрдоган,
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