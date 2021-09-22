Эксперт высказалась о закрытии Турции для россиян

"За последние два года мы увидели, что страны могут резко "закрываться" и "открываться", и потому очень сложно знать, как будет точно. Мы живем в таком безумном времени, что случится может все, что угодно. И если мы все-таки столкнемся с закрытием, главной сложностью станет спрос, который вырастет на Египет и Карибские курорты. Спрос будет превышать предложение. Карибы довольно дорогие, отдых в Египте тоже недешевый, поэтому некоторым людям придется остаться без отпуска, например, на школьные каникулы. Если закрытие случится, это сильно ударит по кошельку среднего класса, который очень хочет отдохнуть".