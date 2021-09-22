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Эксперты сравнили цены на отдых в Египте и Турции

Мира Маркина
1 час назад

Эксперты туристической отрасли сравнили стоимость отдыха в Турции и Египте в осенне-зимний период. Об этом пишет портал «93.ru».

"Египтяне ленивые, все делают медленно"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам специалистов, дешевле путешественникам обойдутся туры в Турцию:

«Египет дорогой, потому что его мало. Едут ценители, любители, кто скучал. Плюс в ноябре там будет теплее. Все раскупается очень хорошо. Особенно на каникулы».

При этом турецкие отели, по их мнению, лучше египетских:

«В Египте менталитет отличается. Египтяне ленивые, все делают медленно. Турция — это уже более европейское происхождение, с турками можно договориться. Да и по кухне лучше. Уровень гостиниц выше».

Эксперты отметили, что самое лучшее время для отдыха в Турции — с мая по начало октября. В это время средняя температура достигает как минимум 25 градусов тепла. В Египте погода комфортнее всего в апреле, мае, октябре и ноябре. В эти месяца температура воздуха не превышает 33 градусов тепла.

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