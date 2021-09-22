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Более 2 миллионов россиян посетили Анталью с начала года

Мира Маркина
1 час назад

С 1 января по 19 сентября Анталью посетили более шести миллионов иностранных туристов, из них 2,3 миллиона – россияне. Об этом сообщает издание En Son Haber.

Более 2 миллионов россиян посетили Анталью с начала года
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Анталья входит в топ-7 лучших курортов по темпам вакцинации в Турции, также в городе фиксируется один из самых низких показателей по заболеваемости коронавирусом. С 1 января по 19 сентября 2021 года в Анталье приземлились 33,9 тыс. международных рейсов, которые привезли более 6 млн иностранных туристов. Лидером по числу прибытий за этот период стали граждане РФ – 2 млн 275 тыс., на втором месте гости из Германии – 1 млн 13 тыс.", — говорится в сообщении.

Согласно данным министерства культуры и туризма Турции, в этом году страна рассчитывает принять 25 млн иностранных туристов.

Ранее были перечислены страны, выдающие россиянам шенгенские визы.

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