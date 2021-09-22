Более 2 миллионов россиян посетили Анталью с начала года

"Анталья входит в топ-7 лучших курортов по темпам вакцинации в Турции, также в городе фиксируется один из самых низких показателей по заболеваемости коронавирусом. С 1 января по 19 сентября 2021 года в Анталье приземлились 33,9 тыс. международных рейсов, которые привезли более 6 млн иностранных туристов. Лидером по числу прибытий за этот период стали граждане РФ – 2 млн 275 тыс., на втором месте гости из Германии – 1 млн 13 тыс.", — говорится в сообщении.