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Стюардесса назвала самые необходимые в самолете вещи

Анна Шутова
1 час назад

Стюардесса американских авиалиний Кэт Камалани (Kat Kamalani) рассказала в своем TikTok-аккаунте, какие вещи всегда берет с собой в полет.

Стюардесса назвала самые необходимые в самолете вещи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Бортпроводница посоветовала иметь сумочку на замке с прозрачным окошком. Это, по ее словам, позволяет видеть, какие предметы находятся внутри. Камалани удобнее всего хранить в несессере паспорт, так как документ легко достать.

Кроме того, стюардесса берет с собой квадратные тканевые сумки для организации вещей в чемодане. В них она складывает грязную обувь, чтобы она не соприкасалась с чистой одеждой.

Также, по мнению девушки, в полете незаменимы очищающие влажные салфетки.

Ранее пассажирка выбила зубы стюардессе и попала на видео.

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