Стюардесса назвала самые необходимые в самолете вещи

Стюардесса американских авиалиний Кэт Камалани (Kat Kamalani) рассказала в своем TikTok-аккаунте, какие вещи всегда берет с собой в полет.

Бортпроводница посоветовала иметь сумочку на замке с прозрачным окошком. Это, по ее словам, позволяет видеть, какие предметы находятся внутри. Камалани удобнее всего хранить в несессере паспорт, так как документ легко достать.

Кроме того, стюардесса берет с собой квадратные тканевые сумки для организации вещей в чемодане. В них она складывает грязную обувь, чтобы она не соприкасалась с чистой одеждой.