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Пассажирка выбила зубы стюардессе и попала на видео

Мира Маркина
1 час назад

Пассажирку судили из-за нападения на стюардессу во время полета. Видео инцидента опубликовали в Instagram-аккаунте @passengershaming.

Драка произошла на борту самолета авиакомпании Southwest Airlines, летевшего из города Сакраменто в Сан-Диего. Конфликт произошел из-за отказала надеть маску.

Женщина по имени Вивианна М. Кинонез (Vyvianna M. Quinonez) напала на бортпроводницу, сломав ей два зуба. Также на видео видно, как у стюардессы течет кровь по лицу. Во время драки за нее вступился другой пассажир.

Теперь американке запрещено летать рейсами авиакомпании.

По сообщению Федерального управления гражданской авиации, с начала года было получено около 2500 сообщений о "недисциплинированном поведении" пассажиров. 1900 из них связаны с отказом надевать маску на борту.

Ранее бортпроводник рассказал, кому принадлежат подлокотники среднего ряда.

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