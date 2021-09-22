Пассажирка выбила зубы стюардессе и попала на видео

Пассажирку судили из-за нападения на стюардессу во время полета. Видео инцидента опубликовали в Instagram-аккаунте @passengershaming.

Драка произошла на борту самолета авиакомпании Southwest Airlines, летевшего из города Сакраменто в Сан-Диего. Конфликт произошел из-за отказала надеть маску.

Женщина по имени Вивианна М. Кинонез (Vyvianna M. Quinonez) напала на бортпроводницу, сломав ей два зуба. Также на видео видно, как у стюардессы течет кровь по лицу. Во время драки за нее вступился другой пассажир.

Теперь американке запрещено летать рейсами авиакомпании.