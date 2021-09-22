Бортпроводник рассказал, кому принадлежат подлокотники среднего ряда

Бортпроводник американской авиакомпании и автор книг по этикету в самолете Борис Миллан поделился своим мнением о том, кому принадлежат подлокотники среднего ряда. Об этом он рассказал в подкасте "Признания на лету".
Миллан уверен, что пассажир, сидящий посередине, имеет право класть руки на оба подлокотника. Он обосновал это тем, что человек сидит в самом неудобном месте и не имеет преимуществ.
Позицию бортпроводника подтвердила эксперт по путешествиям Рози Пантер. По ее мнению, у людей, сидящих сбоку, есть другие привилегии при полете.
"Пассажир на среднем сиденье может пользоваться обеими подлокотниками. Почему, вы спрашиваете? У пассажира, сидящего у прохода, есть возможность вытягивать ноги, а еще вставать и садиться, когда им заблагорассудится, а пассажир у окна может смотреть в окно, мечтая об отпуске, или, свернувшись калачиком, положить голову на корпус самолета, чтобы немного расслабиться, без риска того, что пассажирам придется перелезать через него, пока он спят"
Эксперт по поведению Джуди Джеймс не согласилась с этой позицией. Она пояснила, что человеческие инстинкты устроены по-другому. Если пассажиру приходится прижимать руки к телу, то он чувствует себя некомфортно. Когда предплечья находятся в расправленном положении на подлокотнике, человек уверен, что ситуация под контролем.
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