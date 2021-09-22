Бортпроводник рассказал, кому принадлежат подлокотники среднего ряда

"Пассажир на среднем сиденье может пользоваться обеими подлокотниками. Почему, вы спрашиваете? У пассажира, сидящего у прохода, есть возможность вытягивать ноги, а еще вставать и садиться, когда им заблагорассудится, а пассажир у окна может смотреть в окно, мечтая об отпуске, или, свернувшись калачиком, положить голову на корпус самолета, чтобы немного расслабиться, без риска того, что пассажирам придется перелезать через него, пока он спят"