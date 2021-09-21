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Зачем стюардессы прячут одну туфлю в сейф

Даша Краснова
23 минуты назад

Недавно по Сети разлетелся ребус. Стюардесса спросила подписчиков, зачем она кладет туфлю в сейф. Обычно подобные загадки помогают поддержать разговор. Поэтому пользователи начали живо предлагать свои варианты. "Рамблер" тоже решил разгадать эту загадку.

Зачем стюардессы прячут одну туфлю в сейф
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Читатели предполагали, что туфли у стюардессы очень дорогие или в них спрятаны деньги. Некоторые решили, что это особая примета на счастье или удачный полет. Другие подозревали, что девушка просто выпила после работы и перепутала сейф с полкой.

На самом деле, необычный поступок стюардесса совершила умышленно. В каждой профессии существуют свои необычные привычки, так и у стюардесс есть маленькие хитрости, которые помогают им в работе.

Из-за постоянных переездов и спешки, очень просто забыть самое необходимое. Поэтому по негласному договору кроме документов стюардесса должна положить в сейф свою туфлю. Уйти без туфли будет невозможно, а документы забыть в таком случае просто не получится.

Однако девушка дополнила, что этот метод считается устаревшим. В современном мире не забыть важные вещи помогают многочисленные онлайн-списки, напротив которых нужно поставить галочку. Некоторые используют будильники или собирают сумку на работу заранее.

В целом, работа стюардессы подразумевает армейскую дисциплинированность. Так как опоздание на рейс карается штрафами. Если бортпроводница не придет на работу или заболеет предусмотрена специальная система дежурств.

В резервный день запасной бортпроводник должен быть собран на обычный рейс и одет по форме. В любой момент его могут вызвать на проверку здоровья, чтобы заменить коллегу на борту.

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