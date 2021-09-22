Перечислены страны, выдающие россиянам шенгенские визы

Россиянам перечислили страны, которые выдают шенгенские визы туристам. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Для россиян открыты четыре страны: Австрия, Венгрия, Греция и Португалия. Въезд в них возможен вне зависимости от того, имеет ли человек прививку или нет. Если гражданин России привит препаратом "Спутник V", то он может получить визу и въехать в Эстонию.

В России можно получить визу во Францию или в Испанию, если человек привит препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или ЕС.