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Перечислены страны, выдающие россиянам шенгенские визы

Мария Каткова
1 час назад

Россиянам перечислили страны, которые выдают шенгенские визы туристам. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Перечислены страны, выдающие россиянам шенгенские визы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Для россиян открыты четыре страны: Австрия, Венгрия, Греция и Португалия. Въезд в них возможен вне зависимости от того, имеет ли человек прививку или нет. Если гражданин России привит препаратом "Спутник V", то он может получить визу и въехать в Эстонию.

В России можно получить визу во Францию или в Испанию, если человек привит препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или ЕС.

Пока что не все вакцины были одобрены ВОЗ и ЕС. В связи с этим туроператоры начали предлагать россиянам вакцинные туры и назвали их стоимость.

Новости путешествий,ВОЗ,ЕС,
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