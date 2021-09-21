Раскрыта стоимость прививочных туров для россиян

Трехдневный прививочный тур за границу россиянам обойдется в 13,8 — 59 тысяч рублей. Такую стоимость раскрыла Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Дешевле всего будет стоить тур в Сербию. В частности, компания «Веди Групп» предлагает поездки в Сербию стоимостью от 161 евро (13,8 тысячи рублей) на одного человека. В тур включено проживание в двухместном номере с завтраками, запись на вакцинацию, сопровождение до клиники и обратно, а также медицинская страховка. Если турист предпочитает одноместное размещение, то стоимость тура составит 246 евро (21,1 тысячи рублей).

Компания BSIGroup предлагает туры по цене от 580 евро (49,8 тысячи рублей) на одного человека, а туроператор «Русский Экспресс» предлагает прививочные путевки в республику за 59 тысяч рублей. В стоимость дополнительно включен русскоговорящий ассистент.

В Сербии вакцинация граждан и иностранцев проводится препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca и Sinopharm бесплатно. Преимуществом этого направления для россиян является безвизовый въезд и открытое авиасообщение.