Названы популярные города для путешествий по РФ осенью

Первое место по популярности для путешествий осенью занимает Москва — 26,9% заказов приходится на билеты в столицу. Об этом говорит статистика сервиса OneTwoTrip, которую приводит RT.

Еще два самых популярных направления — Санкт-Петербург (10,9%) и Сочи (8,7%).

Востребованными для осенних путешествий оказались также Калининград (5%) и Симферополь (4,2%), Минеральные Воды (2,8%), Краснодар (2,6%), Казань (2,5%), Уфа (2,4%) и Анапа (1,8%).

«93,6% всех авиазаказов с вылетом в бархатный сезон оформлено по России. Среди заграничных туристических направлений наибольшим спросом пользуются Турция (1,6% от всех заказов), Армения (1,5%), Греция (0,3%), Кипр (0,2%) и Черногория (0,1%)», — цитирует RT руководителя пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

При этом средняя стоимость билета на сентябрь и октябрь составляет пять тысяч рублей, что на 10% дешевле, чем в 2020 году.