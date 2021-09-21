Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

РФ возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

Диана Товсепова
3 часа назад

С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.

В частности, два раза в неделю будут выполняться рейсы Москва — Багдад (Ирак), Москва — Аликанте (Испания), Москва — Найроби (Кения), Санкт-Петербург — Братислава (Словакия).

По четыре раза в неделю будут летать рейсы из Москвы в Мадрид и Барселону (Испания) и Братиславу (Словакия).

Возобновляются также рейсы в Турцию из Магадана, Пскова, Мурманска и Читы.

Увеличивается и число полетов в Венгрию из северной столицы России. Так, рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Будапешт теперь будет четыре в неделю. Также увеличат число полетов из России в Казахстан и Катар.

Тем временем россияне массово захотели в три страны на Новый год.

Новости путешествий,Видео,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители