РФ возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.

В частности, два раза в неделю будут выполняться рейсы Москва — Багдад (Ирак), Москва — Аликанте (Испания), Москва — Найроби (Кения), Санкт-Петербург — Братислава (Словакия).

По четыре раза в неделю будут летать рейсы из Москвы в Мадрид и Барселону (Испания) и Братиславу (Словакия).

Возобновляются также рейсы в Турцию из Магадана, Пскова, Мурманска и Читы.

Увеличивается и число полетов в Венгрию из северной столицы России. Так, рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Будапешт теперь будет четыре в неделю. Также увеличат число полетов из России в Казахстан и Катар.