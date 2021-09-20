Россияне массово захотели в три страны на Новый год

В новогодние праздники россияне больше всего хотят посетить Италию, Чехию и Таиланд. Опрос провел сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает издание «Известия».

56% туристов ожидают открытия новых направлений. 65% россиян рассчитывают на Новый год посетить европейские страны. Также популярны азиатские направления.

19,5% респондентов ждут, когда откроется Италия, 16% хотят в Чехию, а 11,8% — в Таиланд.