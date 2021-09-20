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Россияне массово захотели в три страны на Новый год

Мира Маркина
1 час назад

В новогодние праздники россияне больше всего хотят посетить Италию, Чехию и Таиланд. Опрос провел сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает издание «Известия».

Россияне массово захотели в три страны на Новый год
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

56% туристов ожидают открытия новых направлений. 65% россиян рассчитывают на Новый год посетить европейские страны. Также популярны азиатские направления.

19,5% респондентов ждут, когда откроется Италия, 16% хотят в Чехию, а 11,8% — в Таиланд.

Кроме того, в список стран, куда хотят попасть россияне, вошли Испания (6,5%), Германия (5,5%), Франция (4,3%) и Индонезия, в частности Бали (3,7%).

Ранее эксперты рассказали о привычках россиян во время отпуска в пандемию.

Новости путешествий,газета "Известия",
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