Россияне массово захотели в три страны на Новый год

В новогодние праздники россияне больше всего хотят посетить Италию, Чехию и Таиланд. Опрос провел сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает издание «Известия».
56% туристов ожидают открытия новых направлений. 65% россиян рассчитывают на Новый год посетить европейские страны. Также популярны азиатские направления.
19,5% респондентов ждут, когда откроется Италия, 16% хотят в Чехию, а 11,8% — в Таиланд.
Кроме того, в список стран, куда хотят попасть россияне, вошли Испания (6,5%), Германия (5,5%), Франция (4,3%) и Индонезия, в частности Бали (3,7%).