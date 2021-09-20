Эксперты рассказали о привычках россиян во время отпуска

Эксперты рассказали, как изменились привычки российских туристов в пандемию. Об этом сообщает РИА Новости ссылкой на исследование сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Популярность семейного отдыха летом 2021 года выросла. Отправляться в поездки в компаниях россияне стали гораздо реже.

Для отпуска с семьей туристы чаще всего арендуют квартиры и апартаменты (плюс шесть процентов), а также гостиницы (плюс 11 процентов).