Эксперты рассказали о привычках россиян во время отпуска

Эксперты рассказали, как изменились привычки российских туристов в пандемию. Об этом сообщает РИА Новости ссылкой на исследование сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Популярность семейного отдыха летом 2021 года выросла. Отправляться в поездки в компаниях россияне стали гораздо реже.
Для отпуска с семьей туристы чаще всего арендуют квартиры и апартаменты (плюс шесть процентов), а также гостиницы (плюс 11 процентов).
Также аналитики сервиса отметили, что российские путешественники в два раза чаще стали останавливаться в хостелах. При этом количество бронирований домов «под ключ» уменьшилось на 14 процентов по сравнению с 2020 годом.