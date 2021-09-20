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Эксперты рассказали о привычках россиян во время отпуска в пандемию

Мира Маркина
1 час назад

Эксперты рассказали, как изменились привычки российских туристов в пандемию. Об этом сообщает РИА Новости ссылкой на исследование сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Эксперты рассказали о привычках россиян во время отпуска
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Популярность семейного отдыха летом 2021 года выросла. Отправляться в поездки в компаниях россияне стали гораздо реже.

Для отпуска с семьей туристы чаще всего арендуют квартиры и апартаменты (плюс шесть процентов), а также гостиницы (плюс 11 процентов).

Также аналитики сервиса отметили, что российские путешественники в два раза чаще стали останавливаться в хостелах. При этом количество бронирований домов «под ключ» уменьшилось на 14 процентов по сравнению с 2020 годом.

Ранее россияне выбрали самые популярные курорты на осень.

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