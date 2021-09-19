Россияне выбрали самые популярные курорты на осень

Эксперты сервиса OneTwoTrip выяснили, какие направления для отдыха осенью предпочитают россияне. В опросе участвовали более тысячи человек.

Согласно имеющимся данным, больше всего россиян планируют отпуск осенью в Турции (10,5%), Чуть меньше — в Крыму (8,3%), на третьем месте ― Абхазия (6,9%).

Интересно, что 6,3% собираются в отпуск на Кавказ. Еще по 5,5 % выбирают Грузию и Кипр. Алтай привлекает 4,8% туристов. Египет, Чехия и Италия — по 4%.

В Германию хотели бы отправиться 3,4% респондентов, в Таиланд ― 2,7%, в Санкт-Петербург и Карелию ― по 2% россиян.

В целом, 12% опрошенных собирается на море, а 7,5% предпочитают горы.

Всего в опросе приняли участие 1219 человек.