Что делать осенью в Крыму

По итогам года Крым может перешагнуть показатель в 8 миллионов туристов, который прогнозировали региону. При этом на полуостров продолжают пребывать отдыхающие и осенью. "Рамблер" разбирался, чем можно заняться осенью в Крыму.

Фото: @pannochkaa6 @pannochkaa6

В октябре море уже не такое теплое, как в сентябре, и пляжный отдых отходит на второй план. Но зато есть время посмотреть самые интересные уголки полуострова.

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Конечно, теплой осенью особенно приятно посещать парки, а в Крыму они особенные.

Одно из таких мест — Ливадийский парк. Шедевр садово-паркового искусства, не менее великолепный, чем одноименный дворец. И сам дворец, и парк идеально вписаны в ландшафт Крыма и подчеркивают его красоту. При этом в нем чувствуется легкий привкус Италии — именно в таком стиле возвели роскошную царскую резиденцию. Ливадийский дворец был любимым местом Александра III. Если вам хочется совершить в путешествие в прекрасное прошлое, ощутить величие ушедшей эпохи и просто почувствовать себя героем фильма в стиле ретро, то посетить это место стоит обязательно.

Рай для цветоводов и всех любителей красочных ландшафтов — Никитский ботанический Сад. Сад, где круглый год царит весна. Некоторые растения являются уникальными экземплярами. В саду регулярно проводятся балы хризантем и выставки других цветов — тюльпанов, ирисов и роз.

Осень — время для неспешных прогулок. Для этого в Крыму есть целый список живописных мест. Интересно будет посетить Балаклаву. Здесь можно найти шикарные виды на скалы и город, выйти в море на яхте или катере (если погода позволит), поесть свежей рыбы, попробовать крымских устриц.

@balaklava.travel

Еще одно место — Ласточкино гнездо. Такой живописный вид завораживает в любое время года. Осенью может быть немного ветрено, но все так же очень красиво.

@_in_crimea

Идеальный город для осенних прогулок — Гурзуф. Этот поселок считается одним из самых живописных мест южного побережья. Колоритный город украшают узкие улицы, выложенные брусчаткой. Многие считают, что Гурзуф похож на старый европейский город.

Здесь находится знаменитая дача Чехова, Гурзуфский парк, мыс Шаляпина, грот Пушкина.