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В Крыму туристку связали и ограбили во время свидания

Дарья Амосова
1 час назад

Девушка отправилась на свидание в Ялте, а мошенник похитил средства с ее мобильного банка, прибегнув к шантажу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

В Крыму туристку связали и ограбили во время свидания
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Туристка из Челябинска Ольга отдыхала в Крыму и познакомилась в местном паблике с мужчиной по имени Александр. Пара договорилась о встрече. На свидание мужчина пришел в состоянии наркотического опьянения.

После интимной связи Александр привязал девушку к стулу и под угрозами выяснил пароль от ее мобильного банка. После это преступник перевел себе на счет 1,7 тысячи рублей и, как сообщает Telegram-канал, ушел за «закладкой».

Когда Александр вернулся, женщина освободилась и попыталась защититься ножом. Тогда Александр начал вымогать у девушки деньги. За 300 тысяч рублей мужчина пообещал не обращаться в полицию с заявлением о нападении с ее стороны.

После мошенник пришел к девушке, чтобы потребовать еще 100 рублей, однако в квартире его ждали сотрудники полиции. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Недавно в Крыму подросток прыгнул со скалы в море. Безрассудный поступок возмутил пользователей интернета.

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