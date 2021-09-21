В Крыму туристку связали и ограбили во время свидания

Девушка отправилась на свидание в Ялте, а мошенник похитил средства с ее мобильного банка, прибегнув к шантажу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Туристка из Челябинска Ольга отдыхала в Крыму и познакомилась в местном паблике с мужчиной по имени Александр. Пара договорилась о встрече. На свидание мужчина пришел в состоянии наркотического опьянения.

После интимной связи Александр привязал девушку к стулу и под угрозами выяснил пароль от ее мобильного банка. После это преступник перевел себе на счет 1,7 тысячи рублей и, как сообщает Telegram-канал, ушел за «закладкой».

Когда Александр вернулся, женщина освободилась и попыталась защититься ножом. Тогда Александр начал вымогать у девушки деньги. За 300 тысяч рублей мужчина пообещал не обращаться в полицию с заявлением о нападении с ее стороны.