Instagram-аккаунт @crimea__love, посвященный событиям Республики Крым, опубликовал видео с прыжком подростка в море. Герой видео не пострадал, но его действия вызвали возмущение у комментаторов.

Отмечается, что видео снято в поселке Новый Свет. Двое парней встали у края высокой отвесной скалы над небольшой бухтой. Один из подростков с разбегу прыгает в море с высоты около 20 метров.

В комментариях пользователи Instagram раскритиковали действия героя видео. По словам пользователей социальной сети, прыжки с такой высоты, да еще и в море, могут привести к травмам.

«Дай бог, чтобы не мимо», «Прыжок в последний путь называется...», «Знал я одного человека, который так же нырнул. Итог: перелом шеи, полная неподвижность ниже головы», «Больше 20 метров высота, в принципе, фатальна для неподготовленных прыгунов. Премия Дарвина как награда», «Ужас», «Когда ты подросток, то мир выглядит совершенно иначе», — возмущаются пользователи.