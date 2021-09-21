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Раскрыта стоимость отдыха в Крыму в бархатный сезон

Дарья Амосова
1 час назад

Эксперты Ассоциации туроператоров России спрогнозировали стоимость отдыха на курортах Крыма в сентябре-октябре. Об этом сообщает «Российская газета».

Раскрыта стоимость отдыха в Крыму в бархатный сезон
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты АТОР раскрыли, что средняя стоимость пребывания на курортах Крыма снижается на 20-30% с середины сентября. Так, в июне-июле двухместный номер тарифа «комфорт» в Алуште стоит 4,4 тысячи рублей в сутки. Стоимость того же номера с 16 сентября — 3,4 тысячи рублей.

Эксперты туротрасли подсчитали, что во второй половине сентября за семидневную путевку в Крым на двоих надо отдать 31 тысячу рублей (перелет и питание включены). Стоимость турпакета в сентябре снизилась на 40% по сравнению с летним сезоном. Эксперты упомянули, что владельцы отелей предоставляют скидки и снижают цены, чтобы привлечь туристов.

Аналитики сервиса по бронированию жилья Tvil.ru пришли к выводу, что средний чек в отеле во второй половине сентября составит 16,9 тысячи рублей на двоих. В среднем туристы отдыхают шесть-семь ночей. Самые популярные направления — Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Судак.

Узнайте, какие страны с теплым морем в октябре открыты для россиян.

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