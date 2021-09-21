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Названо лучшее время для отпуска в 2022 году

Дарья Амосова
34 минуты назад

Самыми выгодными месяцами для отпуска в 2022 году станут апрель, июнь и декабрь. Об этом рассказывает РИА «Новости», цитируя экспертов.

Названо лучшее время для отпуска в 2022 году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС Татьяна Голубева утверждает, что дополнительный отдых на январь брать бессмысленно. В начале года и так будут длинные оплачиваемые новогодние выходные. Брать отпуск между майскими праздниками невыгодно финансово, а также мешает производительности, утверждает эксперт.

Завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова добавляет, что лучше брать выходные дни до или сразу после новогодних каникул. Так отдых продлится за счет праздников. При этом брать отпуск с середины каникул невыгодно: в 2022 году не все из десяти новогодних выходных будут праздничными.

«Невыгодно, чтобы отпуск начался с середины праздничных дней, выгоднее взять либо непосредственно перед длинными выходными, либо после», — отметила эксперт в разговоре с РИА «Новости».

Ранее правительство утвердило производственный календарь на 2022 год. Новогодние выходные продлятся с 1 по 9 января, 31 декабря 2021 года также будет выходным.

Также эксперты туротрасли раскрыли стоимость отдыха в Крыму в бархатный сезон.

Новости путешествий,Татьяна Голубева,РАНХиГС,ВШЭ,РИА Новости,
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