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Пассажирка назвала бортпроводника «сущим злом» из-за одного поступка

Мира Маркина
1 час назад

Пассажирка самолета назвала бортпроводника «сущим злом» из-за одного поступка. Об этом пишет New York Post.

Пассажирка назвала бортпроводника «сущим злом»
Фото: @manasaywhaa@manasaywhaa

Аманда Пендарвис (Amanda Pendarvis) летела с сыном и матерью рейсом авиакомпании American Airlines в Колорадо-Спрингс. Один из членов экипажа потребовал надеть маску на ребенка. Пассажирка объяснила, что у ее сына астма, поэтому ему неудобно долго находиться в защитном средстве. Однако бортпроводник не захотел войти в ее положение, несмотря на отрицательный тест на COVID-19 ее ребенка.

Женщине пришлось силой надевать маску на двухлетнего сына, потому что он плакал и сопротивлялся. Командир воздушного судна сделал по громкой связи объявление, что рейс задерживается из-за несоблюдения правил безопасности одним пассажиром.

«Да уж Теперь у меня на руках кричащий малыш, меня публично стыдят бортпроводники, а также я чувствую вину перед людьми, которые задерживаются в пути», — рассказала американка.

В итоге пассажиры улетели в Колорадо-Спрингс другим рейсом.

Ранее бортпроводник перечислил 3 типа раздражающих пассажиров.

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