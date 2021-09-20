Пассажирка назвала бортпроводника «сущим злом»

Пассажирка самолета назвала бортпроводника «сущим злом» из-за одного поступка. Об этом пишет New York Post.
Аманда Пендарвис (Amanda Pendarvis) летела с сыном и матерью рейсом авиакомпании American Airlines в Колорадо-Спрингс. Один из членов экипажа потребовал надеть маску на ребенка. Пассажирка объяснила, что у ее сына астма, поэтому ему неудобно долго находиться в защитном средстве. Однако бортпроводник не захотел войти в ее положение, несмотря на отрицательный тест на COVID-19 ее ребенка.
Женщине пришлось силой надевать маску на двухлетнего сына, потому что он плакал и сопротивлялся. Командир воздушного судна сделал по громкой связи объявление, что рейс задерживается из-за несоблюдения правил безопасности одним пассажиром.
«Да уж Теперь у меня на руках кричащий малыш, меня публично стыдят бортпроводники, а также я чувствую вину перед людьми, которые задерживаются в пути», — рассказала американка.
В итоге пассажиры улетели в Колорадо-Спрингс другим рейсом.