Пассажирка назвала бортпроводника «сущим злом»

Аманда Пендарвис (Amanda Pendarvis) летела с сыном и матерью рейсом авиакомпании American Airlines в Колорадо-Спрингс. Один из членов экипажа потребовал надеть маску на ребенка. Пассажирка объяснила, что у ее сына астма, поэтому ему неудобно долго находиться в защитном средстве. Однако бортпроводник не захотел войти в ее положение, несмотря на отрицательный тест на COVID-19 ее ребенка.