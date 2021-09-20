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Бортпроводник перечислил 3 типа раздражающих пассажиров

Стелла Шмель
35 минут назад

Бортпроводник Дэн Эйр назвал три типа наиболее раздражающих пассажиров в самолете. Об этом пишет Express.

Бортпроводник перечислил 3 типа раздражающих пассажиров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эйр рассказал, что в первую очередь это постоянно жалующиеся путешественники. Бортпроводник объяснил, что существуют вещи, которые находятся вне зоны контроля персонала. Например, задержка рейса из-за погодных условий или технических неполадок. Или если закончились продукты и напитки, которые требует предоставить пассажир.

"Мы можем только извиниться за это, но мы не можем ничего изменить".

Он отметил, что за 16 лет работы встретил не так много таких путешественников.

По словам бортпроводника, большие проблемы доставляют пьяные туристы и те, кто отправляется на мальчишник или девичник по случаю свадьбы.

Ранее мы писали, что бортпроводники назвали раздражающие просьбы пассажиров.

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