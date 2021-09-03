Бортпроводники назвали раздражающие просьбы пассажиров

Бортпроводники рассказали о самых раздражающих привычках пассажиров во время полета. Мнения членов экипажа опубликованы на портале BuzzFeed.
Часто пассажиры просят бортпроводников разместить их тяжелый багаж в верхних отсеках. По словам стюардессы, это не входит в их обязанности:
"Если багаж тяжел для вас, он будет тяжелым и для нас. Я не против помогать тем, кто действительно нуждается в помощи (пожилым людям, беременным женщинам или мамам, вынашивающим детей). Трудоспособные не должны рассчитывать на такую услугу".
Еще одна раздражающая привычка пассажиров - спрашивать, над каким городом сейчас пролетает самолет:
"Пилоты слишком заняты, и мы не собираемся их беспокоить. В большинстве случаев мы придумываем места, когда нас спрашивают".
Бортпроводники также призвали пассажиров не раскидывать свои босые ноги по всему самолету:
"Держите свои грязные ноги подальше от всего в самолете. Наденьте обувь!"
Кроме того, стюардессам не нравится, когда пассажиры их тыкают. Лучше, по их мнению, нажать на кнопку вызова. Однако не стоит это делать по любому поводу:
"Не звоните по ней, чтобы мы забрали ваш мусор, и не звоните во время руления, взлета, посадки или во время турбулентности, если только это не аварийная ситуация".