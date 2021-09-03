Бортпроводники назвали раздражающие просьбы пассажиров

"Если багаж тяжел для вас, он будет тяжелым и для нас. Я не против помогать тем, кто действительно нуждается в помощи (пожилым людям, беременным женщинам или мамам, вынашивающим детей). Трудоспособные не должны рассчитывать на такую услугу".