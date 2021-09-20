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Россияне назвали любимую модель самолета

Анна Шутова
30 минут назад

Россияне назвали модель самолета, на которой им больше всего нравится летать. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на опрос сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

Россияне назвали любимую модель самолета
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Любимой моделью самолета россиян оказался "Боинг". За него проголосовал 71 процент респондентов. 21 процент опрошенных предпочитает летать на лайнерах Airbus. Еще 8 процентов выбрали "Суперджеты".

По словам экспертов, каждые 15 лет авиатрафик удваивается. В 2019 году в мире было выполнено почти 36 миллионов коммерческих рейсов, из них 19 миллионов — на лайнерах четвертого поколения, 15 миллионов из которых осуществляются рейсами Airbus.

Ранее ученые объяснили, почему томатный сок вкуснее в самолете.

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