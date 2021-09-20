Россияне назвали любимую модель самолета

Россияне назвали модель самолета, на которой им больше всего нравится летать. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на опрос сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

Любимой моделью самолета россиян оказался "Боинг". За него проголосовал 71 процент респондентов. 21 процент опрошенных предпочитает летать на лайнерах Airbus. Еще 8 процентов выбрали "Суперджеты".

По словам экспертов, каждые 15 лет авиатрафик удваивается. В 2019 году в мире было выполнено почти 36 миллионов коммерческих рейсов, из них 19 миллионов — на лайнерах четвертого поколения, 15 миллионов из которых осуществляются рейсами Airbus.