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Ученые объяснили, почему томатный сок вкуснее в самолете

Мира Маркина
46 минут назад

Ученые из Корнеллского университета в США выяснили, почему вкус томатного сока меняется на борту самолета. Об этом пишет издание "Экономика сегодня".

Ученые объяснили, почему томатный сок вкуснее в самолете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Чаще всего пассажиры заказывают во время полета именно томатный сок. Согласно исследованию ученых, у напитка меняется вкус в шумной среде. У сока ярче проявляется характерный для томатов букет "умами". В ходе эксперимента добровольцы пили его при разных условиях.

Кроме того, эксперты компании Lufthansa выяснили, что из-за сухого воздуха в салоне у людей нарушается работа обонятельных рецепторов.

Эти факторы делают томатный сок в самолете вкуснее, чем на земле.

Новости путешествий,Lufthansa,ФБА "Экономика сегодня",
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