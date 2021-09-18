Ученые объяснили, почему томатный сок вкуснее в самолете

Ученые из Корнеллского университета в США выяснили, почему вкус томатного сока меняется на борту самолета. Об этом пишет издание "Экономика сегодня".

Чаще всего пассажиры заказывают во время полета именно томатный сок. Согласно исследованию ученых, у напитка меняется вкус в шумной среде. У сока ярче проявляется характерный для томатов букет "умами". В ходе эксперимента добровольцы пили его при разных условиях.

Кроме того, эксперты компании Lufthansa выяснили, что из-за сухого воздуха в салоне у людей нарушается работа обонятельных рецепторов.