Ученые объяснили, почему томатный сок вкуснее в самолете

Ученые из Корнеллского университета в США выяснили, почему вкус томатного сока меняется на борту самолета. Об этом пишет издание "Экономика сегодня".
Чаще всего пассажиры заказывают во время полета именно томатный сок. Согласно исследованию ученых, у напитка меняется вкус в шумной среде. У сока ярче проявляется характерный для томатов букет "умами". В ходе эксперимента добровольцы пили его при разных условиях.
Кроме того, эксперты компании Lufthansa выяснили, что из-за сухого воздуха в салоне у людей нарушается работа обонятельных рецепторов.
Эти факторы делают томатный сок в самолете вкуснее, чем на земле.