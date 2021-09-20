Отели Турции продлили сезон до ноября

Многие отели Турции решили не закрываться в конце октября, а продлить свою работу еще на месяц. Об этом сообщает TourDom.ru.
«В Rubi Platinum мне сказали, что закроются 20 ноября. Раньше этот отель никогда так не работал. Кроме того, Port Nature Luxury Resort Hotel Spa 5* продолжит работу до 28 ноября. Я проверила по базе: если раньше большинство гостиниц было открыто до 31 октября, то сейчас – до 10–15 ноября», – рассказала турагент Мария Шекер.
Большинство отелей сети Kirman Hotels тоже останутся открытыми до 26 ноября.
«На сегодняшний день поток туристов достаточно хороший. Кроме того, два отеля Kirman Leodikya Resort & Spa 5* и Kirman Sidemarin Beach & Spa 5*, которые обычно не работали зимой, в этом году с большой долей вероятности будут принимать гостей круглый год», – сказала представитель сети Нурия Албанова.
Отельеры наблюдают стабильный спрос:
«Безусловно, тот факт, что с 2022 года открывается важнейший базовый рынок Антальи – Англия, тоже придает решительности владельцам гостиниц. Англичане с развитой культурой гольфа приезжают в наш регион Белек с его 14 гольф-полями и зимой. Сегмент MICE, больше всего понесший потери в пандемию, тоже начинает восстанавливаться. Всё это позволяет рассчитанным на зимний туризм отелям в этом году продолжать работу без перерыва. Соответственно, в Белеке мы просто возвращаемся к стандартам доковидных лет», – заявила заместитель генерального директора отеля Pine Beach Belek Анна Йиит.
Тем временем одиноким мужчинам стало труднее заселиться в отели Турции. Отельеры запрещают им жить в ряде гостиниц.