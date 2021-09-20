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Отели Турции продлили сезон до ноября

Анна Шутова
1 час назад

Многие отели Турции решили не закрываться в конце октября, а продлить свою работу еще на месяц. Об этом сообщает TourDom.ru.

Отели Турции продлили сезон до ноября
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В Rubi Platinum мне сказали, что закроются 20 ноября. Раньше этот отель никогда так не работал. Кроме того, Port Nature Luxury Resort Hotel Spa 5* продолжит работу до 28 ноября. Я проверила по базе: если раньше большинство гостиниц было открыто до 31 октября, то сейчас – до 10–15 ноября», – рассказала турагент Мария Шекер.

Большинство отелей сети Kirman Hotels тоже останутся открытыми до 26 ноября.

«На сегодняшний день поток туристов достаточно хороший. Кроме того, два отеля Kirman Leodikya Resort & Spa 5* и Kirman Sidemarin Beach & Spa 5*, которые обычно не работали зимой, в этом году с большой долей вероятности будут принимать гостей круглый год», – сказала представитель сети Нурия Албанова.

Отельеры наблюдают стабильный спрос:

«Безусловно, тот факт, что с 2022 года открывается важнейший базовый рынок Антальи – Англия, тоже придает решительности владельцам гостиниц. Англичане с развитой культурой гольфа приезжают в наш регион Белек с его 14 гольф-полями и зимой. Сегмент MICE, больше всего понесший потери в пандемию, тоже начинает восстанавливаться. Всё это позволяет рассчитанным на зимний туризм отелям в этом году продолжать работу без перерыва. Соответственно, в Белеке мы просто возвращаемся к стандартам доковидных лет», – заявила заместитель генерального директора отеля Pine Beach Belek Анна Йиит.

Тем временем одиноким мужчинам стало труднее заселиться в отели Турции. Отельеры запрещают им жить в ряде гостиниц.

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