Отели Турции продлили сезон до ноября

«Безусловно, тот факт, что с 2022 года открывается важнейший базовый рынок Антальи – Англия, тоже придает решительности владельцам гостиниц. Англичане с развитой культурой гольфа приезжают в наш регион Белек с его 14 гольф-полями и зимой. Сегмент MICE, больше всего понесший потери в пандемию, тоже начинает восстанавливаться. Всё это позволяет рассчитанным на зимний туризм отелям в этом году продолжать работу без перерыва. Соответственно, в Белеке мы просто возвращаемся к стандартам доковидных лет», – заявила заместитель генерального директора отеля Pine Beach Belek Анна Йиит.