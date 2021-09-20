Со скалы в Крыму сорвался турист

Мужчина сорвался с высоты на скальных террасах горы Ай-Петри. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского МЧС.
"Пострадавший, житель города Алупка, с травмами был обнаружен в скальной расщелине. Как выяснили спасатели, он отправился в сторону скальных террас массива Ай-Петри. Без специального оборудования мужчина взобрался на высоту в 15 метров и оттуда сорвался", - рассказали в МЧС.
На помощь пострадавшему выдвинулись ялтинские спасатели. Из-за сложного рельефа поисково-спасательная операция заняла около четырех часов.
Мужчине оказали первую помощь, наложив шины на травмированные конечности, и доставили в Ялтинскую городскую больницу.