Россиянин сорвался со скалы во время экскурсии в Сочи

Турист сорвался со скального выступа во время прогулки, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС на своей Instagram-странице.

Во вторник, 14 сентября, 35-летний мужчина из города Чебоксары гулял с супругой по Агурскому ущелью. Турист оступился на тропе и скатился вниз по склону. Мужчина упал на 15 метров вниз, а затем еще на пять, скатившись со скалистого выступа. Россиянин получил множественные травмы и не мог передвигаться самостоятельно.

Прибывший поисковый отряд и врачи скорой помощи обнаружили мужчину неподалеку от слияния рек Агура и Агурчик. Специалисты спустились к мужчине и оказали ему первую помощь, эвакуировав в больницу. Сейчас жизни туриста ничего не угрожает.

Агурское ущелье расположено рядом с туристическим поселком Мацеста. Место входит в состав природного заповедника, по которому ходят экскурсионные маршруты. Максимальный подъем на водопадах — 200м, опасные места ограждены перилами.