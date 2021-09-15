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Россиянин сорвался со скалы во время экскурсии в Сочи

Дарья Амосова
2 часа назад

Турист сорвался со скального выступа во время прогулки, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС на своей Instagram-странице.

Россиянин сорвался со скалы во время экскурсии в Сочи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Во вторник, 14 сентября, 35-летний мужчина из города Чебоксары гулял с супругой по Агурскому ущелью. Турист оступился на тропе и скатился вниз по склону. Мужчина упал на 15 метров вниз, а затем еще на пять, скатившись со скалистого выступа. Россиянин получил множественные травмы и не мог передвигаться самостоятельно.

Прибывший поисковый отряд и врачи скорой помощи обнаружили мужчину неподалеку от слияния рек Агура и Агурчик. Специалисты спустились к мужчине и оказали ему первую помощь, эвакуировав в больницу. Сейчас жизни туриста ничего не угрожает.

Агурское ущелье расположено рядом с туристическим поселком Мацеста. Место входит в состав природного заповедника, по которому ходят экскурсионные маршруты. Максимальный подъем на водопадах — 200м, опасные места ограждены перилами.

Путешественники получают травмы даже в безопасных туристических местах. Недавно в Карачаево-Черкесии сошел ледник, и под сход попала группа туристов. Один турист из России погиб.

Новости путешествий,МЧС,
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