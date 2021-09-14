Российский турист погиб из-за схода ледника

В Карачаево-Черкесии сошел ледник. В поселке Домбай на высоте 2200 метров обрушилась часть ледника в ущелье Алибек. Об этом сообщает МЧС России.

Группа туристов попала под сход ледника. Один человек погиб, еще два туриста пострадали. В группе было шесть россиян из Москвы, Красноярского края и Нижнего Новгорода.