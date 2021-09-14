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Российский турист погиб из-за схода ледника в Карачаево-Черкесии

Диана Товсепова
37 минут назад

В Карачаево-Черкесии сошел ледник. В поселке Домбай на высоте 2200 метров обрушилась часть ледника в ущелье Алибек. Об этом сообщает МЧС России.

Российский турист погиб из-за схода ледника
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Группа туристов попала под сход ледника. Один человек погиб, еще два туриста пострадали. В группе было шесть россиян из Москвы, Красноярского края и Нижнего Новгорода.

К месту происшествия выдвинулись восемь спасателей Домбайского поисково-спасательного подразделения, двое сотрудников оперативной группы Карачаевского пожарно-спасательного гарнизона и три единицы техники.

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