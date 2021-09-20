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Французский политик побывал в Крыму и сравнил его с Лазурным берегом

Анна Шутова
1 час назад

Французский политик, экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен заявил, что Крым напоминает Лазурный берег Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Французский политик сравнил Крым с Лазурным берегом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Группа иностранных наблюдателей прибыли в Крым для наблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму РФ.

"Я хочу отметить очень хороший туристический потенциал крымского полуострова, который мне напомнил Лазурный берег", - сказал Мишель Вуазен.

В свою очередь депутат Национального собрания Франции Жером Ламбер отметил мягкий климат в Крыму.

"Мы успели поездить по полуострову. Увидели, что граждане живут спокойной размеренной жизнью. Мы посетили Севастополь, Симферополь, Ялту. Нигде мы не видели скопления полицейских. Ситуация спокойная".

Что делать осенью в Крыму - в материале "Рамблера".

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