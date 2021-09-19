Американские СМИ сообщили, что первые "космические туристы" вернулись на Землю.

Фото: Twitter.com/SpaceX Twitter.com/SpaceX

19 сентября на воду в Атлантическом океане (недалеко от штата Флорида) сел космический корабль Crew Dragon с первым полностью гражданским экипажем.

Аппарат запустила компания Илона Маска SpaceX 16 сентября. В космосе экипаж провел трое суток.

На борт попали 29-летняя врач детской больницы Хейли Арсено, 41-летний работник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, и 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекмэн.

Айзекмэн владеет платежным сервисом Shift4 Payments, и именно он, не раскрывая сумму, оплатил все четыре места на корабле.

Астронавты ранее рассказали, что ели на борту и пожаловались на холодную пиццу. Илон Маск пообещал исправить проблему.

При этом члены экипажа провели во время пребывания на орбите провели ряд исследований о влиянии невесомости на организм человека. Их результаты, как заверили в SpaceX, «будут иметь потенциальное значение для поддержания здоровья людей как на Земле, так и во время будущих полётов».

В полете корабль достиг орбиты высотой 590 км, что значительно выше орбиты МКС (около 420 км). Такой высокой орбиты пилотируемый корабль достигал в последний раз в 2009 году, когда экипаж шаттла Atlantis провел обслуживание космического телескопа Hubble.