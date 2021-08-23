Еще двух туристов планирует отправить на орбиту Роскосмос

Роскосмос рассматривает возможность отправить к МКС двух туристов на российском корабле "Союз". Об этом заявил заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев в разговоре с РИА Новости.
В данный момент готовят к подписанию документы.
Будущих космических туристов хотят представить а Астронавтическом конгрессе в ОАЭ в октябре.
Россияне, отметил Савельев, желание лететь в космос не изъявляли.
Полет может совершиться лишь после 2023 года, до этого все корабли расписаны.
На "Союзах" в 2021 и в 2023 году полетят туристы, которые приобрели услугу через американскую компанию-оператора Space Adventures.
Ранее "Рамблер" писал, что Роскосмос назвал время, когда первая актриса отправится на МКС.