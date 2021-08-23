Еще двух туристов планирует отправить на орбиту Роскосмос

Роскосмос рассматривает возможность отправить к МКС двух туристов на российском корабле "Союз". Об этом заявил заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев в разговоре с РИА Новости.

В данный момент готовят к подписанию документы.

Будущих космических туристов хотят представить а Астронавтическом конгрессе в ОАЭ в октябре.

Россияне, отметил Савельев, желание лететь в космос не изъявляли.

Полет может совершиться лишь после 2023 года, до этого все корабли расписаны.