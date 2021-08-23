Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Еще двух туристов планирует отправить на орбиту Роскосмос

Стелла Шмель
1 час назад

Роскосмос рассматривает возможность отправить к МКС двух туристов на российском корабле "Союз". Об этом заявил заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев в разговоре с РИА Новости.

В данный момент готовят к подписанию документы.

Будущих космических туристов хотят представить а Астронавтическом конгрессе в ОАЭ в октябре.

Россияне, отметил Савельев, желание лететь в космос не изъявляли.

Полет может совершиться лишь после 2023 года, до этого все корабли расписаны.

На "Союзах" в 2021 и в 2023 году полетят туристы, которые приобрели услугу через американскую компанию-оператора Space Adventures.

Ранее "Рамблер" писал, что Роскосмос назвал время, когда первая актриса отправится на МКС.

Новости путешествий,Видео,Сергей Савельев,Space Adventures,Роскосмос,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители