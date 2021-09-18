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Чили открывает границы, но оставляет карантин

Мария Кимакович
39 минут назад

Об открытии границ объявили власти страны.

Чили открывает границы, но оставляет карантин
Фото: DepositphotosDepositphotos

Для въезда на территорию страны иностранные туристы должны иметь целый пакет документов о состоянии здоровья: медицинскую страховку, отрицательный ПЦР-тест, который был взят не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы с Чили, а также сертификат о вакцинации. Последний, к слову, должен обязательно быть подтвержден Минздравом. При этом даже наличие всех этих документов не отменяет обязательного карантина, который длится 5 дней.

Туристы, не имеющие прививки (включая детей) могут попасть на территорию страны лишь при наличии веских оснований. Эксперты призывают разрешить детям въезжать в страну без прививок, а также отменить карантин по прибытии, поскольку, по их словам, новые правила по сути не изменят ничего.

Отметим, что на территории Чили продолжают действовать строгие правил по соблюдению мер безопасности: граждане обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

А вот в Эстонию привитые россияне теперь смогут въехать без карантина.

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