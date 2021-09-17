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Привитые россияне смогут въехать в Эстонию без карантина

Стелла Шмель
40 минут назад

Власти Эстонии начнут признавать все вакцины от COVID-19 на основании выданных сертификатов. Об этом сообщается в отчете департамента здравоохранения республики.

Привитые россияне смогут въехать в Эстонию без карантина
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Главное условие въезда заключается в том, чтобы медпрепарат был официально зарегистрирован в стране, где гражданин проходил вакцинацию.

Привитые путешественники будут освобождены от 10-дневного карантина и необходимости сдавать перед въездом в Эстонию ПЦР-тест.

Несмотря на это, в настоящее время въезд в Эстонию открыт лишь для некоторых категорий граждан РФ. В эту категорию не входят туристы. А Оперштаб пока не снимал ограничения на авиасообщение между Россией и Эстонией.

При этом США внесли Эстонию в список опасных для туристов стран.

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