Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

США внесли Эстонию в список опасных для туристов стран

Кристина Уколова
1 час назад

Из-за угрозы заражения коронавирусом Эстония попала в перечень стран, опасных для туристов, опубликованный государственным департаментом США. Также в список попали Азербайджан, Лаос, Швейцария, Сент-Люсия, Оман и Северная Македония. Об этом пишет эстонское издание Postimees. Таким образом, американцам не советуют посещать эти страны из-за инфекционной ситуации, нестабильной политической ситуации или террористической угрозы.

США внесли Эстонию в список опасных для туристов стран
Фото: PixabayPixabay

Европейский союз порекомендовал странам-участницам запретить въезд туристов из Израиля, США, Косово, Ливана, Черногории и Северной Македонии из-за ситуации с коронавирусом.

Тем временем отели Чехии готовы размещать туристов без обязательного карантина.

Новости путешествий,Госдеп США,ЕС,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители