США внесли Эстонию в список опасных для туристов стран

Из-за угрозы заражения коронавирусом Эстония попала в перечень стран, опасных для туристов, опубликованный государственным департаментом США. Также в список попали Азербайджан, Лаос, Швейцария, Сент-Люсия, Оман и Северная Македония. Об этом пишет эстонское издание Postimees. Таким образом, американцам не советуют посещать эти страны из-за инфекционной ситуации, нестабильной политической ситуации или террористической угрозы.