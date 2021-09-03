В Чехии готовы закрыть глаза на карантин для туристов

Гостиницы Чехии заявили о готовности размещать туристов без доказательств того, что ими была пройдена обязательная самоизоляция. Об этом заявил представитель немецкой туркомпании SBS Travel Gmbh Данила Бартули на странице "Трэвел Президиум" в Facebook.
С 1 сентября в Чехии ограничили въезд для непривитых туристов из Германии и других стран "красной" зоны. После пересечения границы они обязаны самоизолироваться на пять дней и после сдать ПЦР-тест. Однако отельеры лояльны к гостям и никак не контролируют прохождение обязательного карантина.
"Во всех европейских странах отели не являются агентами миграционных служб, не контролируют соблюдение карантинных требований въезда, а выполняют лишь правила заселения. Например, по предъявлении ПЦР-теста или сертификата о прививке. Если ваших туристов впустили в страну, то гостиница не откажет в размещении. При этом поймают ли путешественников на нарушении правил карантина или нет – вопрос удачи", - сказал Данила Бартули.
Новые антиковидные ограничения не коснутся и туристов, въезжающих в Турцию.